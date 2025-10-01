焦點股》0050︰台股站回2萬6 散戶搶著上車

台股站回2萬6，散戶湧入0050，股價挑戰前高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今日大漲逾400點、順利站回2萬6大關，散戶則湧入元大台灣50ETF（0050），截至9:54分為止，0050上漲0.9元、漲幅逾1.5%、暫報58.7元、成交量2.28萬張，挑戰前波高點58.95元。

台股持續向上，個股股價也越墊越高，許多散戶轉向投資0050。據集保結算所統計，0050受益人數突破150萬人，近期規模已接近7500億元，法人分析，在市值型ETF中，0050的台積電（2330）佔比最高、可達六成，且0050一路走來報酬率可觀，不僅報酬率跟隨成分股市值成長，指數選股也會自動跟隨產業發展，自動汰弱留強成分股的特性，深獲投資人青睞。

此外，今年0050宣布調降費用率與分割股價，也帶動投資人從高股息ETF轉往0050。由於0050經理費率隨規模持續下降，不僅為台股ETF最低，未來突破7500億元後，費用率更將低於0.1%，而0050分割後，股價變得更親民，進一步推升0050規模與投資人數持續成長。

