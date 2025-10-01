AI需求擊退川普關稅！南韓晶片業奇蹟反攻

圖為南韓一座半導體研究中心的無塵室景象。南韓產業部1日公布數據，即便面臨美國的關稅壓力，但在AI晶片等高價值產品需求的帶動下，其九月份半導體出口額仍逆勢創下歷史新高。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國川普政府的關稅重擊下，南韓的半導體產業竟上演一場驚人的「絕地大反攻」。根據南韓產業部1日公布的官方數據，儘管面臨美國的懲罰性關稅，導致對美出口呈現衰退，但受惠於全球AI晶片的強勁需求，南韓九月份的半導體出口額，竟逆勢飆升至創紀錄的166億美元（約新台幣5084億）。

數據顯示，南韓九月份的半導體出口額，較去年同期增長了超過五分之一。產業部指出，這股驚人的增長，主要由用於AI伺服器的高價值記憶體，例如HBM晶片（高頻寬記憶體）的強勁需求所驅動。與此同時，南韓另一項出口主力汽車，其出口額也攀升至64億美元（約新台幣1960億），創下歷年九月的最高紀錄。

然而，在整體出口一片紅的背景下，一個數字卻格外刺眼。南韓九月對所有主要地區的出口均呈現增長，唯獨對美國的出口，較去年同期下滑了1.4%，降至102.7億美元。

對美出口的下滑，正是川普政府貿易保護主義政策的直接後果。亞洲第四大經濟體的南韓，最初遭到美國全面的25%關稅衝擊，雖然在最後一刻爭取到降至15%的協議，但與已生效的鄰國日本不同，南韓的汽車關稅減免，至今仍懸而未決。此外，在鋼鐵、鋁等部分關鍵出口產品上，高達50%的關稅依然存在。

對此，產業通商資源部部長金正寬在聲明中表示：「這是在對美出口因關稅措施而減弱的不利條件下，由我們的企業迅速將出口市場多元化，所取得的寶貴成就。」

然而，他也警告：「由於與美國的關稅談判仍在進行中，我們的出口不確定性仍然很高，我們必須保持警惕並迅速反應。」他補充說，政府將強化政策支持，以確保南韓企業能維持其出口競爭力。

