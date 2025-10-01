外媒曝光波音正在研發新客機 來接班737 MAX！

外媒指出，波音公司（Boeing）正處於開發新一代單走道客機（窄體客機）的早期階段。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》引述知情人士消息指出，波音公司（Boeing）正處於開發新一代單走道客機（窄體客機）的早期階段，該機型未來將取代目前的波音737 MAX機型。

波音737 MAX自2017年投入商業飛行，但在2019年因接連兩起重大空難、共造成346人罹難，而被全球停飛。這場危機重創波音的獲利，並引發大規模訴訟、調查，以及美國司法部的刑事偵查。美國聯邦航空總署（FAA）直到2020年新冠疫情期間，才解除波音737 MAX禁飛令。

《華爾街日報》報導指出，今年稍早，波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）已在英國與飛機引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）的高層會面，討論新客機可能採用的引擎選項。

報導同時透露，波音也正在設計新一代窄體客機的駕駛艙，不過相關研發仍處於早期規劃階段，尚未做出最終決定。

波音則對《華爾街日報》表示，公司整體復甦計畫仍按部就班推進，目前首要任務包括交付約6000架積壓訂單的商用飛機，以及完成先前已公布機型的認證程序。

《路透》尚未能立即獨立證實相關消息。勞斯萊斯拒絕回應，而波音對《路透》的置評請求則沒有回應。

