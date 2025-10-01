台灣又贏南韓！最新GDP預測出爐 韓媒：超車太多

亞洲開發銀行（ADB）30日發布報告，將台灣今年GDP成長率預測，從3.3％大幅調升至5.1％。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞洲開發銀行（ADB）30日發布報告，將台灣今年GDP成長率預測，從3.3％大幅調升至5.1％，反觀預測南韓今年GDP成長率僅0.8%。韓媒再度報導，台灣的經濟成長率將超車南韓6倍多，今年是「台灣崛起的年」，台灣的經濟成長率幾乎是東亞主要國家中最高，與韓南幾乎是兩樣情。

根據亞洲開發銀行報告，台灣今年上半年因科技出口大幅成長，帶動經濟表現，GDP成長6.8%。將今年台灣地區GDP成長率預測上調至5.1%，較7月預測的3.5%大幅調高1.6個百分點。

請繼續往下閱讀...

相較之下，亞銀對韓國今年經濟成長率的預測為0.8%，與7月持平；亞銀也預測，明年台灣的經濟成長率（2.3%）將高於南韓（1.6%）。

韓媒文章表示，這真是台灣的「翻轉時刻」。今年，台灣幾乎擁有東亞主要國家中最高的經濟成長率，被視為美國關稅戰的最大贏家。

分析指出，台灣經濟成長的動力源自於人工智慧（AI）熱潮推動的高性能半導體需求激增。以台積電（2330）為首的台灣企業出口成長和設備投資增加，推動了經濟成長。

然而，報導指出，政府與企業整體快速回應美國關稅調整政策，採取所謂的「前置出口（front-loading）」策略，在新關稅生效前提前出貨，令出口動能在第2季爆發式提升。

數字方面，台灣第2季出口年增率約為35%，較第1季的19%明顯拉升。同時，台灣企業在機械與設備領域的投資增速也相當強勁，上半年私部門資本支出比去年同期成長18.2%，其中又以半導體設備領域為重點領域，台灣上半年的半導體設備採購金額超越韓國。

SEMI統計，南韓上半年購機金額為136億美元（約新台幣4145億元），而台灣達158億美元（約新台幣4816億元）。 雖南韓也在加強投資力度，為AI半導體的蓬勃發展做準備，但卻未能跟上台灣的正面步伐。

分析指出，比起台灣因為搶占AI與高階晶片訂單而逆勢成長，韓國由於美國提高關稅，以及美國對高頻寬記憶體（HBM）出口限制與整體關稅政策壓力，對工業生產產生壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法