裕民攜手Anemoi 完成VLOC裝設旋筒風帆 減碳10~12％

2025/10/01 09:44

裕民攜手Anemoi 完成VLOC裝設旋筒風帆。（裕民提供）裕民攜手Anemoi 完成VLOC裝設旋筒風帆。（裕民提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民（2606）與全球風力推進技術供應商 Anemoi Marine Technologies Ltd.（Anemoi）共同宣布，裕民屬輪 「裕元輪」（Grand Pioneer）、32.5 萬載重噸超大型礦砂船（VLOC），已在中遠舟山船廠順利完成四具旋筒風帆安裝工程，成為台灣首家導入該技術的航運公司。

裕民航運副董事長徐國安表示，安裝完成後，「裕元輪」預計可減少約 10–12% 的燃油消耗與碳排放，進一步提升船隊營運效率與永續競爭力，這是公司減碳策略的重要里程碑，象徵其在推動創新潔淨能源技術上的領導地位。

裕民指出，安裝完成後，「裕元輪」將恢復投入 巴西與中國之間的遠洋航線，並於巴西礦業公司 Vale 的長期租約下營運，預計每年可節省逾 1600 公噸燃油，減少 10–12% 的碳排放。

裕民說，安裝的旋筒風帆每具高 35 公尺、直徑 5 公尺，採可折疊（傾斜式）設計。由 Anemoi 長江基地完成整體組裝後，透過駁船運至舟山船廠，在其獨有的 「即插即用」安裝流程下，直接吊裝固定於甲板，而完成四具旋筒風帆吊裝與固定僅1.5天，隨後用 5 天 完成調試與測試，並配合「裕元輪」於 2025 年 9 月塢修檔期完成。

Anemoi 專業團隊全程監督安裝，並將隨船至新加坡首航，確保船員培訓與操作交接順利完成，使裕民船員自首航即能熟練操作該技術。

