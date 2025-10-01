學費不到10萬！美這所大學「畢業2個月就賺回本」震驚家長

位於曼哈頓的紐約市立大學柏魯克分校，已連續第3年位居全美「CP值最高大學」榜首。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多美國家庭來說，大學學費相當昂貴，因此「CP值」是相對被重視的環節，而對於那些希望以可負擔的價格，並提供優秀畢業生成果的院校的學生和家長來說，紐約市便有多所學校符合這些條件。《華爾街日報》日前整理出全美10所「CP值最高」大學中，有7所就來自紐約市立大學（CUNY）系統，專家解析，因為紐約是各行各業高薪工作的集中地，可望為學生帶來長期職涯優勢。

《CNBC》報導，美國大學學費高昂，根據美國國家教育統計中心（NCES）的最新數據，美國四年制大學的平均學費與雜費每年超過3萬美元（約 92.2 萬元新台幣）。不過，許多家庭在獲得聯邦政府與校方的助學金、補助與獎學金後，實際支付的金額往往低得多。

因此，學校為畢業生薪資帶來的價值成為值得考量的因素，《華爾街日報》在評估時考量了「平均淨學費」（即扣除助學金與獎學金後，學生實際支付的金額），以及學校為畢業生薪資所帶來的「附加價值」。附加價值的算法，是以畢業生的薪資中位數，與該州僅有高中學歷員工的薪資中位數相比差額來計算。

結果發現，位於曼哈頓的紐約市立大學柏魯克分校（Baruch College）連續第3年位居榜首。該校以學費負擔輕、教育品質優良而聞名，協助來自中低收入家庭的學生在畢業成年後獲得更好的發展。

《華爾街日報》指出，以平均不到3000美元（約 9.2萬元新台幣） 的淨學費，加上近 5萬 美元（約 153 萬元新台幣） 的畢業薪資附加價值，柏魯克分校學生平均只需2個月便能回本。

根據《紐約時報》2017年的分析，近一半（47%）的柏魯克分校學生來自全美收入最低的20%家庭，但畢業成年後卻進入收入最高的20%之列。

高等教育專家塞林戈（Jeff Selingo）表示，雖然史丹佛與普林斯頓也能為學生提供極佳的價值，但淨學費平均超過1萬美元（約 30.7萬元新台幣），負擔明顯較重。他進一步指出，許多家庭過去認為，即使學費較高，也值得送孩子進入頂尖名校，但如今他們更願意放下名校光環，選擇學費便宜一點的大學。

塞林戈指出，紐約市立大學系統的學校位於紐約市，而紐約正是各行各業高薪工作的集中地，可能為學生帶來長期職涯優勢。

不過，在紐約就讀也可能代價高昂。紐約市立大學系統學校的學生宿舍有限，且通常無法保證名額。這意味著學生可能必須在校外租屋，而曼哈頓平均租金約為 5600 美元（約17.2萬元新台幣），但實際金額會因地區、房型與室友人數而有差異。

以下是《華爾街日報》整理出的2026年美國十大「CP值最高」大學：

1.柏魯克分校（Baruch College，CUNY）

平均淨學費：2,978 美元（約 91,600 元新台幣）

畢業薪資附加價值：49,499 美元（約 1,520,000 元新台幣）

回本時間：2 個月

2.亨特學院（Hunter College，CUNY）

平均淨學費：2,446 美元（約 75,200 元新台幣）

畢業薪資附加價值：35,943 美元（約 1,105,000 元新台幣）

回本時間：3 個月

3.布魯克林學院（Brooklyn College，CUNY）

平均淨學費：2,943 美元（約 90,400 元新台幣）

畢業薪資附加價值：34,037 美元（約 1,046,000 元新台幣）

回本時間：4 個月

4.紐約市立學院（City College of New York，CUNY）

平均淨學費：3,486 美元（約 107,100 元新台幣）

畢業薪資附加價值：37,007 美元（約 1,138,000 元新台幣）

回本時間：4 個月

5.約翰杰刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice，CUNY）

平均淨學費：3,046 美元（約 93,600 元新台幣）

畢業薪資附加價值：29,721 美元（約 913,000 元新台幣）

回本時間：4 個月

6.皇后學院（Queens College，CUNY）

平均淨學費：3,830 美元（約 117,700 元新台幣）

畢業薪資附加價值：35,468 美元（約 1,089,000 元新台幣）

回本時間：5 個月

7.雷曼學院（Lehman College，CUNY）

平均淨學費：3,482 美元（約 107,000 元新台幣）

畢業薪資附加價值：29,923 美元（約 919,000 元新台幣）

回本時間：5 個月

8.普林斯頓大學（Princeton University）

平均淨學費：10,555 美元（約 324,500 元新台幣）

畢業薪資附加價值：89,368 美元（約 2,745,000 元新台幣）

回本時間：5 個月

9.史丹佛大學（Stanford University）

平均淨學費：12,136 美元（約 373,000 元新台幣）

畢業薪資附加價值：94,725 美元（約 2,910,000 元新台幣）

回本時間：6 個月

10.加州州立大學洛杉磯分校（California State University, Los Angeles）

平均淨學費：4,113 美元（約 126,500 元新台幣）

畢業薪資附加價值：31,298 美元（約 961,000 元新台幣）

回本時間：6 個月

