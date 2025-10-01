供應過剩潮來襲！國際油價撐不住了

國際油價週二（9月30日）收低。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（9月30日）收低，因投資人預期市場可能出現供應過剩，主因在於OPEC+下月可能擴大增產，以及伊拉克庫德族地區將透過土耳其恢復原油出口。

11月交割的布蘭特原油期貨週二到期，收跌0.95美元，或1.4%，報每桶67.02美元。交易更活躍的12月合約則收在每桶66.03美元。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶62.37美元，下跌1.08美元，跌幅1.7%。

布蘭特原油與紐約期油週一雙雙收跌逾3%，創下自8月1日以來最大單日跌幅。

3名知情人士表示，OPEC+將於週日（5日）召開會議，可能加快11月的增產幅度，高於10月每日13.7萬桶的增幅。沙烏地阿拉伯作為領導國，正推動擴大增產以奪回市場占有率。

其中2名消息人士指出，OPEC+內的8個成員國可能同意在11月將產量提高27.4萬桶，來至每日41.1萬桶，這約為10月增幅的2到3倍。另一名消息人士則表示，增幅甚至可能達每日50萬桶。

不過，OPEC隨後在社群平台X上發文，否認相關媒體報導，稱有關增產每日50萬桶的消息「不準確且具誤導性」。

伊拉克石油部表示，經過一項臨時協議打破僵局後，伊拉克庫德自治區北部原油於上週六（27日）透過輸油管道重新輸往土耳其，是2年半來的首次。

Lipow Oil Associates總裁李波（Andrew Lipow）說：「市場擔心OPEC+將決定恢復更多原油供應，加上庫德族出口重啟，額外的供應正對油價造成壓力。」

