台灣沒人要當老師？BBC揭密「教師荒」背後關鍵

〔財經頻道／綜合報導〕台灣近年出現嚴重「教師荒」，資深教師大量退休，但新血卻難以補足。根據教育部統計，截至8月底，全台3303所公立國中小，仍缺少1429名代理教師，有學校甚至舉辦超過40次甄選仍無人應徵。

BBC中文報導，27歲黃小姐曾在國中擔任代理教師，卻在1年後離開教育現場。她坦言，工作內容與想像落差過大，不僅同時教授英文和家政，還兼任設備組長，工時與壓力遠超預期，「學生和家長也不好應付，不是1份很有尊嚴的工作。」

專家指出，教師曾被視為鐵飯碗，如今卻成為缺工行業。台灣師範大學教授林子斌表示，正式教師甄試錄取率低，加上少子化影響，學校傾向聘用代理或代課老師，而他觀察到，台灣年輕人對教職意願逐年下降。

教育部數據顯示，全台約有7.4萬名具教師證的準教師，最終選擇轉往其他產業，校園因此出現明顯的年齡斷層。黃小姐回憶，她任教的國中裡，20多歲的教師僅有她一人，大多數老師超過40歲。

教育部報告顯示，台灣中小學年輕教師比例，與其他國家相比都普遍偏低。鄰近亞洲國家如日本、韓國，30歲以下國小教師比例，就比台灣分別高出16.6%和11.4％。

除了缺人，待遇問題也成為隱憂。過去20年台灣基本工資上漲230%，但國中小教師鐘點費僅調升5%至29%，遠落後於社會整體薪資水準。林子斌指出，與科技、資訊等產業相比，教職薪資和職涯發展吸引力不足，尤其理工科人才更傾向投入業界，導致學校理化、資訊等科目教師更難招。

工作負擔沉重同樣削弱了教職吸引力。教師除授課外，還須兼任繁瑣的行政工作，頻繁的教育政策改革，例如12年國教和108課綱，增加了大量行政需求。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良直言，教師普遍過勞，「9成老師不希望自己的子女再走同樣的路。」

此外，教師群體間流傳的「鬼故事」也讓新血卻步。導師下班後仍要接聽家長電話，甚至因誤會被投訴，據調查，約8成教師曾因學生或家長投訴而接受調查。

受訪者呼籲，若要吸引年輕人投入教育，政府應提升薪資、減少過度行政負擔，並重建教師專業尊嚴。侯俊良強調，教育是國力根本，尤其在AI與高科技快速發展的當下，更需要高水準的教育人才，「唯有具創意與自主能力的老師，才能引導孩子面對未來挑戰。」

