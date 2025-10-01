美政府關門的常見特徵 ! 外媒曝 : 「這指標」很重要

美元疲軟是政府關門的常見特徵（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕美國參議院週二晚上否決了民主黨和共和黨提出的維持政府資金的法案，美政府關門似乎已成定局。據報導，如果停工如預期進行，這將是近7年來美國政府首次關閉。

外媒指出，美國政府面臨關門風險，美元走勢隨之承壓。這點從歷史經驗可顯示，通常美政府停擺往往伴隨「美元疲軟」，且持續時間越長，跌勢越明顯。

請繼續往下閱讀...

回顧近3次案例，包括2013年、2018年初、以及2018年底至2019年初的35天關門，美元指數均在停擺期間及事後下跌。其中2018年底至2019年的長期關門，令美元在期間貶值約2%，成為最明顯的一次。

眼下，美元已連跌3日、累計下跌0.8%，今年以來《彭博》美元指數更下跌超過8%。市場對政治風險的敏感度提升，使得日圓、瑞郎與歐元等避險貨幣受益。

期權市場亦反映出投資人對潛在風險的定價。在歷史案例中，美政府關門往往推升歐元兌美元隱含波動率。儘管實際波動未必完全兌現，但市場情緒通常先行反應。

分析師指出，美政府關門威脅加劇了今年美元面臨的一系列壓力，包括本月開始的新一輪美國降息，以及川普政府對聯準會獨立性的攻擊。倘若此次停擺成真，將導致就業報告等重要經濟數據延遲發布，削弱市場判斷美國經濟的依據。

花旗銀行策略師認為，美元或將出現「溫和且可預期的疲軟」，但若停擺快速解決，匯市可能仍維持近月來的窄幅波動格局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法