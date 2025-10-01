財富自由》投資大師選股-收益型選股專家

自由時報「財富自由」頻道與台灣經濟新報合作，精選【投資大師選股-收益型選股專家】，讓您投資理財更輕鬆！

〔財經頻道／綜合報導〕自由時報「財富自由」頻道與台灣經濟新報（https://www.tejwin.com）合作，即日起推出「大師選股」，依歐美投資大師的選股邏輯與原則，套用於台股之上，每日篩選出最新的投資標的，供讀者參考，今日推出麥克．喜偉（Michael Sivy）收益型選股法。

麥克．喜偉是美國知名的投資策略分析師，過去15年來，對全球股市動向的預測績效卓著，曾在1987年預警美國股市的大崩盤；1999年他更預言20世紀末是美國股市漲升階段的另一次高峰，果不其然NASDAQ指數在世紀末的2000年3-5月下挫達4成。

麥克．喜偉也是美國著名財經雜誌（Money Magazine）雜誌的常態性專欄作家，號稱錢雜誌首席策略分析大師。

今日為讀者篩選出的台股標的，請參照財富自由「麥克．喜偉收益型選股法」。

