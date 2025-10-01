通膨疑慮升高　美國9月消費者信心降至五個月最低

〔中央社〕新出爐的資料顯示，美國9月消費者信心降至總統川普（Donald Trump）4月全面課徵關稅以來最低，受訪民眾對通膨的疑慮日益加深。

法新社報導，美國經濟評議會（Conference Board）公布，9月消費者信心指數為94.2，較8月修正值97.8下滑3.6點，也低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）與華爾街日報（The Wall Street Journal）訪調分析師的預估值。

經濟評議會高級經濟學家季夏（Stephanie Guichard）表示，從受訪者的書面答覆可看出，他們9月提到物價和通膨的次數增多，顯示兩者再度成為影響消費者經濟觀感的主要議題。她還說，受訪者依然重視關稅，但程度已低於8月水準。

季夏強調，消費者對未來12個月通膨的平均預期，從8月的6.1%略降至5.8%，但仍高於去年底水準。

自川普重返白宮並推動關稅政策以來，美國通膨逐步走高，他對盟友及對手國都徵收高額關稅，企圖重塑美國貿易關係。

儘管如此，川普與其經濟團隊持續堅稱，通膨升高的程度有限，並敦促美國聯邦準備理事會（Fed）迅速降息以支撐經濟。（編譯：洪(啟)原）1141001

