韓媒：三星啟動2奈米製程AP量產 良率上升至50％

三星已啟動2奈米製程AP的量產。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《The Bell》報導，三星已啟動新一代應用處理器（AP）Exynos 2600的量產，首度採用2奈米環繞式閘極（GAA）製程，良率則從30%提升至50%。

報導說，業界人士透露，三星2奈米GAA系統單晶片（SF2）的出廠（Fab-out）階段，亦即完成前端製造流程、並進入測試及封裝等後期作業，最快10月底或11月初展開。與上一代SF3相較，SF2的性能提升了12%，能源效率也上升25%。

請繼續往下閱讀...

科技媒體《wccftech》指出，50%的良率對三星而言，離理想狀況還有一段差距，尤其若是有意向客戶出售SF2晶圓，更是差強人意。

《The Bell》報導，預計Exynos 2600將搭載於三星明年初發表的Galaxy S26系列，韓國與歐洲市場的Galaxy S26料將採用三星2奈米製程驅動的Exynos 2600應用處理器，美國與中國市場則使用高通驍龍（Snapdragon）8Gen 5處理器。

該報導指出，如果三星計畫順利推進，將進一步站穩其在尖端晶圓代工市場的地位。由於台積電的成本上漲以及產能有限，越來越多客戶正尋求替代方案。

三星近期取得特斯拉規模165億美元的晶圓代工大單，就是一例。特斯拉計畫採用三星SF2P（第2代2奈米製程）製造其系統半導體AI6。

三星一家代工合作業者說，「Exynos 2600的量產不僅對三星客戶至關重要，對我們合作夥伴也同樣重要。這一成功將決定三星未來吸引客戶，以及確保產量的能力」。

《wccftech》也指出，依照目前的量產計畫，三星可能今年底正式發表Exynos 2600，屆時將可與Snapdragon 8 Elite Gen 5以及聯發科的天璣9500、蘋果的A19 Pro競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法