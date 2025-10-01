凱基金設2000萬救助專案 百人志工隊奔赴花蓮助重建

凱基社會福利慈善基金會將設立總額2000萬元「天然災害急難救助專案」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖氾濫，重創光復鄉。凱基金控與旗下子公司連日積極動員，30日宣布，凱基社會福利慈善基金會將啟動救助資源，設立總額2000萬元「天然災害急難救助專案」，投入本次花蓮災後重建與民生援助。

凱基金指出，有鑑於極端氣候導致天然災害日益頻繁，對社會造成衝擊，凱基社會福利慈善基金會將設立總額2000萬元「天然災害急難救助專案」，確保災害發生時能即時提供援助，發揮長期穩定的支持力量。凱基社會福利慈善基金會自成立以來，即長期關懷弱勢、提供突遭變故的家庭急難救助金，協助度過短期難關。此次花蓮災情，基金會也將優先支援災民日常所需與家園修繕，盼助居民早日恢復安定生活。

請繼續往下閱讀...

凱基金控董事長王銘陽表示，災難無法預料，但人心可以相互支撐，金融業除了提供資金與專業服務，更能在關鍵時刻化作一雙雙可靠的手，將溫暖與希望送進災區。凱基金控總經理楊文鈞則指出，花蓮災情牽動全台民眾的心，也讓社會看到互助的力量，凱基金控持續集結集團資源，期待能讓安定與希望重新回到家園。

凱基金控與旗下子公司第一時間也與長期支持的「基督教芥菜種會」、「人安基金會」合作，一同深入災區，協助災民清理家園，許多員工利用教師節連假，帶著水桶、拿起鏟子，自發擔任「鏟子超人」，本周起凱基銀行、凱基人壽也組織百人志工隊伍，兵分多路揮汗鏟泥、搬運家具，讓滿布泥水的屋子逐漸恢復原貌，災民也感受到最直接的陪伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法