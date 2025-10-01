壽險業前8月獲利大減2295億 年減80.3％

今年截至8月底，壽險業的稅前盈餘為562億元，大幅減少80.3%。圖為保險局副局長蔡火炎（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕前8月獲利大減！根據金管會30日公布統計，今年截至8月底，保險業累計稅前盈餘為788億元，年減74.2%，其中，壽險業為562億元，大幅減少80.3%。此外，受惠新台幣匯率8月狂貶2.25%加上台股走多，使得壽險業單月稅前盈餘回升至330億元；此外，由於主管機關金管會祭出暫行措施協助，使得整體外匯價格變動準備金累積餘額為3726 億元，較去年底增加1530億元。

金管會今天公布7月保險業損益、淨值，以及兌換損益與避險情形。

首先，保險局副局長蔡火炎表示，就保險業稅前損益來看，2025年8月底為788億元，較2024年同期減少2266億元或74.2%。其中，壽險業稅前損益為562億元，較2024年同期減少2295億元或80.3%；產險業稅前損益為226億元，較去年同期增加29億元或14.7%。

其次，壽險業前8月稅前損益減少主要原因為財務投資收益減少5504億元，業務承保利益則增加3278億元，業務費用增加52億元；若檢視8月單月獲利，壽險業稅前損益330億元，主要為業務承保損失624億元、淨投資利益1069 億元以及營業費用114億元。

此外，新台幣對美元今年截至8月底累計升值7.11%，避險比率為62.25%，有效降低匯率波動風險；壽險業外匯價格變動準備金累積餘額達3726億元，比去年底增加1530億元。

