美擴大貿易黑名單 南華早報：重創中企全球擴張

美國管制新規，將使華為所有子公司被一網打盡。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，美國擴大貿易黑名單的決定，可能讓許多中國企業的海外子公司受到審查，進而打亂相關公司的海外擴張策略，並加劇美中兩大超級強權間的貿易緊張。

美國工業與安全局（BIS）週一宣布，已被列入美國「實體清單」或「軍事終端用戶清單」的企業，任何其持股50%以上的子公司與關聯公司，都將自動面臨相同的出口管制。

請繼續往下閱讀...

美國商務部指出，此新規立即生效，某些例外情況允許週二聯邦公報公布後60天內生效。

美國貿易代表署前談判代表、尤索夫伊薩東南亞研究所研究員奧爾森（Stephen Olson）表示，「如果黑名單企業確實一直利用子公司來規避美國的出口管制，那麼這些新規將有效填補此漏洞，這會對相關公司造成痛苦」。他稱美國此舉是「遲來的修正」，其衝擊「可能非常巨大」。

香港大學金融講座教授陳志武表示，美國擴大黑名單之舉，意謂有更多中國企業恐被列入實體清單，「出口中國之網肯定逐漸收緊」。

北京中倫律師事務所警告，華府此舉恐嚴重干擾中國企業的海外擴張模式，比如成立子公司或收購在地企業，「毫不誇張的說」，如此擴張的模式可能「徹底失敗」。

哈佛大學甘迺迪學院研究員科利爾（Andrew Collier）也指出，新規恐損害中國的全球出口野心，「顯然，許多人將感到不安，因為他們認為川普政府將實施這些制裁」。

多年來，美國使用該黑名單，限制華為、大疆科技與中芯國際等中國科技巨頭取得關鍵技術與供應商，並複雜化其海外運作。

今年9月，美國將32家實體列入實體清單，包括23家中國企業，主要涉及生技、半導體與電子產業。

根據新美國安全中心的統計，目前約有1100家中國實體被列入實體清單。位於洛杉磯的資料中心公司卡隆（Kharon）表示，該新規將一網打盡數千家中國子公司。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法