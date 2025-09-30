前7月外幣保單熱銷2381億 年增率41％

外幣保單銷售創三年新高，美元傳統型保單成壽險市場主力。圖為金管會。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕壽險業外幣保單續熱！金管會今天（30日）公布壽險業今年前七月外幣保單新契約保費收入、折合新台幣共2381.93億元，並較去年前七月的1692.25億元，年成長達41％；保險局表示，由於保戶對金融市場前景日益樂觀，刺激保單買氣，較去年同期增加，尤其是主要是部分銀行及通路的美元投資保單。

壽險業今年度截至七月底，外幣保單共賣出2381.93億元，占整體新契約保費收入的40.81％，高於2023年的占比39.3％、2024年的38.04％；至於其他外幣保單之銷售占比，分別是2022年58.1％、2021年為56.7％、2020年54.01％以及2019年40.09％；換言之，今年是最近三年外幣保單之銷售成績最旺，但後續仍有待觀察。

請繼續往下閱讀...

其中，觀察今年前七月的外幣保單銷售，以傳統型保單賣出2024.9億元、約85％最多，幣別方面則仍以「美元傳統型保單」為大宗，保險業者表示，局分析，短期內因聯準會降息預期，有利投資型保單銷售動能。

幣別部分，綜合來看主要為「美元」、「澳幣」及「人民幣」保險商品新契約三種：一、美元保險商品新契約保費收入約74.66億美元，其中投資型保險約10.67億美元（占比約14%）、傳統型保險約63.99億美元（占比約86%）。二、澳幣保險商品新契約保費收入約1.82億澳元，其中投資型保險約0.75億澳元（占比約41%）、傳統型保險約1.07億澳元（占比約59%）。三、人民幣保險商品新契約保費收入約1.02億人民幣，其中投資型保險約0.74億人民幣（占比約73%）、傳統型保險約0.28億人民幣（占比約27%）。

對此，保險局表示，外幣保險商品之保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結購為新臺幣後產生匯損，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，同時亦應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求及匯率風險承受能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法