經濟部建置「AI共通模型」加速擴散產業AI化

經濟部產業技術司啟動總經費5億元的「AI應用躍昇計畫」。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為達到AI（人工智慧）「快速導入，容易擴散」目標，經濟部產業技術司啟動總經費5億元的「AI應用躍昇計畫」，透過「共通模型」加速AI技術應用至研發與製程場域，以利於企業無需從零開發即可導入既有製程。

呼應「AI新十大建設」與「人工智慧島」的整體政策方向，經濟部產業技術司今（30）日舉辦「產業技術布局AI應用躍昇」記者會，該計畫以「共通模型」為核心策略，展開AI應用從單點試煉到規模化落地的技術躍昇計畫。

請繼續往下閱讀...

技術司長郭肇中表示，AI應用躍昇計畫優先鎖定8大關鍵產業，包括化工與塑膠、金屬加工、半導體製造、精密機械、醫療照護、電子組裝、零售流通以及農業與食品加工，但不限於上述產業。

「共通模型的最大價值，在於可複製、易擴散。」郭肇中表示，透過法人或SI（系統整合）業者建置的AI共通模型，企業無需從零開發，即可導入既有製程，進而提升營運效率，創造AI應用的即戰力。若不同產業或製程間存在相似工序，企業即可參考既有成功案例快速複製應用，加速導入時程，並擴大整體AI推廣效益，形成產業升級群聚動能。

「AI應用躍昇計畫」分為「導入」及「擴散」兩種形式，其中，「導入型」計畫鼓勵企業攜手SI業者或法人共同開發AI應用技術，每案補助上限為2000萬元的研發補助資源，另為擴散AI應用導入實際場域運作驗證，執行計畫SI業者後續可申請1000萬加碼補助，須「擴散」4家以上應用企業，合計每案最高3000萬元。

「擴散型」計畫則由系統整合業者主導申請，每案補助上限為2000萬元，每案系統整合業者需擴散AI技術至8間以上的應用企業。

技術司表示，此次亦將透過法人多年AI研發成果與「試製場域」資源結合，協助企業進行AI技術驗證、模型調校與導入應用，縮短開發時程與成本，目前法人科專已開發31個共通應用模型、導入279家廠商使用，並將針對20個產業別客製開發。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法