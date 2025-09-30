已與輝達取得地上權移轉共識 新壽盼北市府協助

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權在2021年由新光人壽取得。輝達與新壽簽署的MOU今到期，新壽表示，已就直接移轉地上權契約和輝達達成共識，待北市府同意後即可辦理。新壽籲請北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐，創造臺北市及臺灣的榮耀。

新光人壽表示，為了支持政府打造臺北市科技產業廊帶、帶動整體產業升級與轉型的公共政策，於 2021 年依臺北市政府公告的招標規定，參與投標本案，一切作業均公開透明、公平合法。

新光人壽特別強調，對於本案的投資決策均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係，期盼共同合作開發北士科園區，共創公共利益。

新光人壽指出，在取得地上權後，即已按原始投資計畫取得建照並興建中。

自2024年6月起與輝達進行洽商，並配合輝達需求而與其就直接移轉地上權契約達成共識，此待北市府同意後即可辦理。

新光人壽重申，希望北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐，創造臺北市及臺灣的榮耀，達成全民共贏的局面。

