燁輝10月內銷盤價調漲500元 11月外銷盤價持平

〔記者方韋傑／台北報導〕燁輝（2023）今日公布10月內銷及11月外銷盤價，內銷鍍鋅與烤漆每噸各調漲500元，外銷美元盤價則維持平盤。公司表示，此次調整主要反映原物料高檔、主要市場需求回溫，盤勢基調趨向「審慎樂觀」。

燁輝指出，隨著美國勞動市場放緩，聯準會9月18日宣布降息1碼，並預計後續再降兩次，有助於資金釋出與經濟活絡。S&P Global預測，今年全球GDP成長率維持2.64%不變，2026年可望回升至2.66%；台灣央行也同步上修本年經濟成長率至4.55%，反映需求逐步復甦。

在鋼鐵供需方面，美國「對等關稅」政策調整使全球供應鏈重組趨於明朗，歐洲鋼協則預期2026年鋼材消費將復甦3.1%。中國於九三閱兵後迎來傳統旺季，下游補庫推升高爐開工率，並透過貨幣寬鬆與基建政策刺激需求。台灣中鋼、中鴻及中國寶武、鞍本等主要鋼廠近期皆以平高盤開出，顯示市場氛圍轉向正面。

原料行情亦維持高檔，鐵礦砂每噸站穩105美元，中國煤礦價格約169美元。加上中國持續實施粗鋼減產，8月產量降至7737萬噸，連續兩月低於8000萬噸，政策帶動供需結構改善。雖然美國50%鋼鋁關稅及各國反傾銷措施仍令市場存在挑戰，但燁輝強調，將持續審時度勢，搭配多元方案，與下游客戶共榮共利。

