新竹世紀鑫城都更分回戶供10機關使用 年省218萬

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署今表示，中央機關辦公廳舍分布全國，各機關經管國有不動產參與都市更新分回的國有房地，致力調配中央機關做廳舍使用，增進國產使用效能。其中，新竹市「世紀鑫城」367戶國有廳舍，原為國防部政治作戰局參與公辦都更獲配房地，接管後考量新竹地區尚有部分中央機關在外租用廳舍或現有廳舍老舊問題，經調查關務署台北關等9個中央機關有進駐意願，另新竹市政府也向國產署申請保留撥用世紀鑫城廳舍。

國產署表示，為媒合機關進駐，邀集相關機關召開會議研商本案廳舍進駐事宜，經衡酌各機關需求，調配農業部林業及自然保育署新竹分署、環境部化學物質管理署、環境部監測資訊司、國立新竹生活美學館、衛生福利部中央健康保險署、國產署中區分署、財政部關務署臺北關、內政部國土管理署北區都市基礎工程分署、內政部國土管理署下水道工程分署及經濟部水利署第二河川分署，共10個中央機關及新竹市政府進駐。

國產署指出，未來中央機關進駐世紀鑫城國有廳舍後，可減少在外租用辦公廳舍，節省國庫每年218萬元租金，也能有效解決現有辦公空間不足及老舊問題，提升廳舍使用安全，老舊廳舍原址尚可賡續活化，提升國家資產利用效益。另，新竹市政府也獲調配本案廳舍，待撥用手續完成後，將規劃作長期照顧服務設施等，滿足當地社福需求與落實世代共融。國產署將續調配國有房地供中央機關進駐作廳舍使用，使機關業務運作穩定，提升政府機關行政效能。

