網通添新兵 大鵬科技看好美國市場成長性

大鵬董事長張再發（前排）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股添新兵!大鵬科技CLMX（7689）今日舉行興櫃前法說，董事長張再發指出，隨著全球高齡化進程加快，長照市場具備剛性需求與長期成長動能，持續加大資源投入推動相關產品研發，與強化市場布局，看好智慧醫療與長照市場的成長潛力，在今年推出電子錢包門禁卡、生物辨識讀卡機等新產品，且新一代安防產品預計第四季在美國市場出貨，對未來展望樂觀。

大鵬將在10月3日興櫃掛牌交易。大鵬以無線通訊（RF）技術的開發與創新、拓展跨領域應用為主，產品為無線防盜防災警報系統與遠距照護警報系統等智慧安全解決方案。

張再發指出，今年成長動能主要來自歐洲、美洲和亞洲等海外市場的穩定訂單，並受益於物聯網與AI技術的發展。隨著地緣政治變遷及城市化進程加速，居家安全需求持續攀升，自主研發的無線通訊技術F1/SF1，被視為突破性成果，提升了影像無線傳輸效率與警報反應速度，進一步促進新增訂單與客戶的換機需求，推動營收增長。

大鵬去年在美成立分公司，針對美國關稅一事，大鵬指出，目前都是客戶支付，影響不大，且大鵬產品整合度高，產品轉換不容易，不過，目前有在評估海外設廠的可能性，另外，由於歐美開發產品成本較高，因此相同規格下，大鵬的價格競爭力較高。

大鵬2025年上半年營收達20.98億元，年增44.2%，每股盈餘4.85元，年增3.3倍。累計1-8月營收29億元。

大鵬2023年與2024年每股盈餘分別為2.24元及6.57元。2024年度安防警報系統和長照警報系統分別占營收比重73.21%和25.85%。歐美營收比重，在營收占比方面，歐洲75.77%，北美15.05%，南美4.6%。

