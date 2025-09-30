法巴人壽攜手台新銀行 開賣「鑫富優利」投資型保單

法巴人壽表示，結合台新銀行的理財服務及安聯投信的專業投資能力，形成三強聯手。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕受到通膨、利率變動預期與地緣風險等多重因素干擾，市場情緒趨於保守。對台灣投資人而言，關稅政策加劇經濟不確定性，國際匯市劇烈震盪恐侵蝕資產，財務規劃與配置上需更重視風險與報酬的平衡。法國巴黎人壽針對台灣民眾多元化的需求，搶先於台新銀行推出「鑫富優利」投資型保單，結合保障與投資優勢，成為民眾追求資金避風港的優質選擇之一。

法巴人壽於台新銀行首賣「鑫富優利」投資型保單，推出全新策略的新臺幣「好勢承雙」投資帳戶」，委託安聯投信四季團隊專業操作，依據市場動態靈活調整資產配置，以控管風險。

對此，法巴人壽總經理黃宥甄表示，面對全球市場波動，「鑫富優利」投資型保單回應客戶的多元需求，提供多種幣別保費之選擇，結合客戶服務體驗，納入多檔投資帳戶。此次更結合台新銀行的理財服務及安聯投信的專業投資能力，形成三強聯手，協助保戶解決痛點並因應潛在匯率風險，提供完整且可靠的解決方案。

「好勢承雙」投資帳戶透過安聯投信，掌握台股與全球股市的投資趨勢，增強成長引擎；同時搭配經典收益成長策略並結合優質債券，強化核心部位，並助力財富傳承；藉此「雙引擎、雙核心」的靈活配置，兼顧成長動能與風險防護，為台新銀行的優質客戶打造兼具穩健與成長的解決方案。

在具體投資策略上，該帳戶聚焦三大面向：一、多元多資產布局，鎖定全球複合資產，兼顧收益與資本利得機會；二、透過優質債，追求穩定收益並平衡投資組合波動；三、追求成長與機會，採多元分散方式參與台股及AI概念股等熱門行情，掌握成長契機。

其中，「鑫富優利」投資型保單提供壽險與年金險雙險種選擇，提供專家代操、穩定收益策略、資產防護及財富傳承等優勢，尤其投資帳戶「類全委」的撥回設計，讓保戶能根據資金需求享有選擇彈性。搭配「月撥現」與「累積」兩種不同機制，「月撥現」級別另設有加碼撥回設計，在投資帳戶績效表現優異時能有額外撥回的驚喜與反饋，滿足偏好穩定現金提撥需求的保戶；亦有給期望資產不斷累積與增值機會的「累積」級別，可供不同屬性的保戶靈活選擇。

法巴人壽表示，保戶可選擇用新臺幣及美元等九大幣別做為保費計算幣別，滿足多元理財需求；該保單採用前收保費費用結構，保費費用率最高為2%，單筆保費達新臺幣200萬元（含）以上者，保費費用率為0%。

