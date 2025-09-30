搶攻全球ACG市場 智寶轉投資JPU與沙國投資部簽署MOU

智寶轉投資JP UNIVERSE與沙烏地阿拉伯投資部，於大阪關西世博會簽署策略合作協議。圖為智寶集團總經理 許利瑋（右一）、JP UNIVERSE創辦人田畑端（右二）、日本經濟產業省副大臣 古賀友一郎（右三）、沙烏地阿拉伯投資部長H.E. Khalid Al-Falih（左二）、沙烏地阿拉伯投資副部長 Abdullah Ali Aldubaikhi（左一）。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕動漫遊戲（ACG）IP公司智寶（7824）今日宣布，轉投資的JP UNIVERSE正式與沙烏地阿拉伯投資部（簡稱「MISA」）長期合作，共同簽署原創遊戲開發製作的策略合作協議（MOU），同時JP UNIVERSE宣布將於利雅德成立在地遊戲開發製作工作室「SA GAMES Inc.」，做為推動沙烏地「願景2030」娛樂產業升級的重要據點。

智寶指出，JP UNIVERSE與MISA的策略合作協議（MOU），主要是雙方攜手推動沙烏地阿拉伯成為中東及北非地區（MENA）以及全球的遊戲開發重鎮，進一步發展3A級遊戲開發、在地人才培育與產業聚落發展，並以成為沙烏地阿拉伯國家戰略「願景2030」下文化與娛樂產業轉型的旗艦典範為目標。

為實現符合「願景2030」的戰略合作目標，JP UNIVERSE將在利雅德成立全新的遊戲開發工作室「SA GAMES Inc.」，並以此為中心，展開融入沙烏地阿拉伯文化並橫跨亞洲遊戲化關係的原創IP遊戲開發計畫，打造具備跨文化吸引力的次世代遊戲內容。

智寶總經理許利瑋表示，這不僅象徵JP UNIVERSE正式切入MENA市場，更為智寶在全球ACG產業鏈佈局開創新的里程碑，更希望未來台灣與日本、沙烏地阿拉伯間能展開更多遊戲、娛樂內容上的深度合作，持續放大國際影響力，為股東與市場創造長期成長價值。

