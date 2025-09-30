妖股3週股價飆漲1000％ 美SEC勒令QMMM暫停交易

QMMM鎖定比特幣、以太幣等加密貨幣進行投資。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，數位媒體廣告公司QMMM控股在短短不到3週的時間，股價飆漲近1000%，29日遭美國證券交易委員會（SEC）以股價恐被炒作、操縱為由，下令暫停交易。

報導說，9月初該公司宣佈成立「多元化的加密貨幣金庫」後，股價飆漲959%，該金庫最初規模達1億美元，目標鎖定比特幣、以太幣與Solana。

QMMM 9月9日也公佈說，將利用人工智慧與區塊鏈技術，「戰略性的進軍加密貨幣領域」。

SEC 29日指出，「身份不明人士」在社群媒體上推薦買進QMMM股票的發文，可能操縱了股價。SEC沒有說明相關貼文的發布時間，但表示停止交易是暫時的，將至美東時間10月10日晚上11：59分結束。

今年以來，持有多種虛擬貨幣的加密貨幣金庫公司受到歡迎，當中一些公司股價已劇烈下跌。

SEC 29日也以類似原因暫停「聰明數位集團」（Smart Digital Group）的交易，至美東時間10月10日晚間11：59分止。

該集團上週表示，將建立「多元化的加密貨幣資產池」，專注於投資比特幣、以太幣等數位資產，自該宣佈後，其股價暴跌。

QMMM與聰明數位集團對SEC的指示沒有回應。在川普第1任期與拜登政府時期，SEC的執法行動聚焦於打擊社群媒體上有關數位資產的兜售行為。

