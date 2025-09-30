英特爾尋找金主 外媒：美國七巨頭將陸續接到電話

外媒指出，預計在今年年底前，美股7巨頭中的公司將會陸續接到英特爾尋求合作的電話。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日前美媒華爾街日報指出，英特爾已與蘋果、台積電接洽，尋求合作和投資，不過已遭台積電打臉否認。外媒Techradar周三（30日）指出，預計在今年年底前，美股7巨頭中的公司也將會陸續接到英特爾尋求合作的電話。

英特爾目前正在進行大規模投資，已與美國政府達成協議以換取該公司的股份，最近，也是最重要的，又與輝達完成了一項巨額交易。輝達同意向這英特爾投資50億美元，英特爾將為其設計定制的x86晶片。事實證明，這對輝達來說是一筆明智的投資，消息一出，市值飆升至1500億美元。

Techradar報導，這對英特爾來說可能只是一個開始，因為它正在尋求其他投資者來尋找重振業務的新方法。

根據華爾街日報的報導，英特爾在與輝達達成交易之前已經與蘋果和台積電進行了接洽，這兩家公司都與英特爾有著悠久的合作歷史，儘管目前各自的營運方向不同。

蘋果在2020年放棄了Mac中的英特爾處理器，轉而採用自有晶片，而台積電不僅為蘋果生產晶片，還在代工領域與英特爾展開競爭。

彭博指出，蘋果一直在與英特爾進行談判，儘管將重點仍然放在台積電生產的客製化矽片上。

台積電很快就否認了這些報導，稱其尚未與英特爾談過，也沒有合資的興趣。

分析師認為，蘋果唯一的興趣可能在於英特爾的代工服務，尤其是在美國面臨增加生產的政治壓力的情況下。蘋果最近將國內投資承諾擴大至6000億美元，這可能使其與英特爾站在一起具有戰略吸引力。

英特爾的舉措正值營運困境的關鍵時刻，面臨尋找新合作夥伴的壓力。其市值已下滑至1600億美元以下，而輝達的市值已飆升至4兆美元以上。

額外的投資可以帶來英特爾的穩定性，但潛在合作夥伴的猶豫，可能會對英特爾產生相反的效果，並損害發展勢頭。

看起來，英特爾很可能會在今年年底前繼續接近所謂的「七巨頭」，即微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉的合作聯繫。

雖然並非所有科技大咖都會做出承諾，但即使蘋果或其他公司做出有限的支持，也可算是發出一個信號，即英特爾的轉型策略，得到了業內強大參與者的支持。





