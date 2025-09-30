高鐵沿線最大開發案！國泰人壽砸500億與鐵道局開發桃園智慧示範城區

交通部鐵道局長楊正君（左5）、桃園市長張善政（左3）、國泰人壽總經理劉上旗（左4）等人出席「國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案開工動土典禮」。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕國泰人壽與交通部鐵道局合作開發「高速鐵路桃園車站特定區開發案」，今（30）日於桃園高鐵站前廣場辦理「國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案開工動土典禮」，此開發案為桃園高鐵後站（置地廣場）專區完工後的延續計畫，總面積約10公頃，總投資額約500億元，預計新建5棟複合式大樓，打造智慧示範城區，將塑造桃園全新國際新地標，估計可創造約2.4萬個就業機會並帶動百億元商機，這也是高鐵沿線規模最大開發計畫，該案工程期預計5年，有望於2030年完工。

鐵道局長楊正君表示，桃園是國際旅客主要進出門戶，每年旅運量超過4000萬人次，高鐵更串聯西部走廊各大城市，使青埔展現高度發展潛力。青埔藝術運動園區、高鐵青埔商圈今年名列桃園熱門觀光景點前二名，顯示青埔已成為新都心，鐵道局感謝國泰人壽延續華泰名品城的成功經驗，再次展現長遠眼光，期許為高鐵站區打造亮麗成果。

請繼續往下閱讀...

國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案未來完工示意圖。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政提到，桃園正逐步以青埔為核心，形成青埔、桃園、中壢的「鐵三角」都市發展格局。青埔擁有機場捷運，可直通航空城，對航空城發展具有關鍵意義，未來亦將與桃園舊城區及中壢改造計畫相互呼應，帶動整體發展，成為桃園最亮眼的地區；青埔作為台灣的重要門戶，國泰人壽持續投資旅館、商場與辦公大樓等建設，展現獨到眼光，為青埔點亮一顆顆明珠，推動區域繁榮。今年初並慷慨提供現址土地作為「台灣燈會在桃園」場地，參觀人次突破2000萬，這件事也要感謝鐵道局協助讓活動圓滿完成。

交通部鐵道局長楊正君（左）、桃園市長張善政（右）、國泰人壽總經理劉上旗（中）等人出席「國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案開工動土典禮」。（記者李容萍攝）

國泰人壽總經理劉上旗也說，國泰人壽與鐵道局共同推動前站第一、二階段開發案，規劃內容涵蓋飯店、辦公室、購物商場等商業設施，並可能結合藝文活動，致力打造多功能空間，預計可創造逾2.4萬個就業機會，打造桃園休憩智慧新地標。此外隨著市府推動會展中心、美術館、棒球場及桃園捷運等重大建設，青埔生活機能將更加完善，進一步帶動產業升級。

國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案開工9月30日熱鬧動土。（記者李容萍攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法