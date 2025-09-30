護理師轉戰台積電年薪150萬起跳？同學滑臉書驚呼掀討論

一名網友日前在Dcard發文，發現護理系同學常出國玩，一查才發現對方在台積電上班。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一名網友日前在Dcard發文，稱她滑臉書發現一名不太熟的護理系同學，蠻常出國而且都是去歐洲旅遊居多，正想說對方怎麼這麼會存錢，一查才發現她竟然在台積電上班，因此好奇心薪水多少，有網友則留言分享，指出台積電的「廠護」年薪約150萬元起跳。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是護理系畢業的，在滑臉書時，發現一位同屆不同班的A同學蠻常出國玩，並且都是去歐洲居多，她很驚訝同樣護理系畢業，為何對方那麼會存錢，後來才得知對方在台積電工作。

女網友接著分享，這幾天看到B同學開賓士，生活看起來也很好完全不像護理師會有的條件，就看到原來B同學也在台積電。

女網友好奇地詢問：「護理背景也適合在台積電嗎？有什麼是適合護理人員的嗎？」

留言處不少網友分享，指出台積電的「廠護」職缺年薪可達150萬，稱：「廠護2X職等輪班制，一年大概也有150萬起」、「大公司都會徵職護啊」、「公司超過300人，上班時要有職護在場」、「台積電也有保健室啊」、「廠區都要有職護呀」。

也有網友說：「我有曾經認識的護理師後來到台積，也是從事護理工作，應該就是所謂廠護之類的，我看她至少10年前就進去了，到現在還在。」因此認為薪資或工時會比在醫院優，也可以看出離職率超低。

