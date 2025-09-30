法人看黃金目標價每盎司5000美元，黃金ETF再創新高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國政府出現關門危機，帶動黃金避險需求暢旺，今日亞洲開盤時間紐約黃金期貨價格再創新高，逼近每盎司3900美元關卡，國內唯一連結金價走勢的期元大S&P黃金（00635U）與期元大S&P黃金正2（00708L）同步大漲3.18%、6.25%，股價皆創下新高。

法人分析，黃金利多持續湧現，美國9月重啟降息後，預期使10月接續降息的可能性大增、俄烏戰火持續延燒，美國內政上又遇關門危機，黃金受惠降息、避險需求，此外，在美債價值動搖下，也出現資金轉向黃金，近期全球央行持有量首度超越美債。

目前機構法人全面看好黃金表現，高盛宣布黃金目標價上看每盎司5000美元，花旗也調高金價3個月內目標至每盎司4000美元，摩根大通報告更指出，若聯準會獨立性持續遭到質疑，黃金甚至可能在「兩個季度內」衝上每盎司5000美元；而受惠黃金漲勢，今年以來期元大S&P黃金（00635U）與期元大S&P黃金正2（00708L）績效表現亮眼，大漲40.75%、93.05%，規模成長225%、126%，受益人數則分別成長103.9%、61%。

法人表示，黃金ETF是十分方便的投資工具，適用證券APP下單，一樣免徵證所稅，且因為黃金不付息，也不會有利息所得需要課稅，完全不會有稅務問題的黃金投資管道；相較之下，黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，至於實體黃金如無法舉證持有成本，且依照賣價的6%計算所得，均會有潛在的額外支出，投資前要留意。

