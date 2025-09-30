神腦啟動「安心即時通」專案 花蓮災民可免費領機恢復通訊

神腦科技文教基金會啟動「安心即時通」專案。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕樺加沙颱風重創花蓮，3C通路商神腦（2450）近期也啟動關懷服務，26日第一波就捐助旅充頭、充電線組與行動電源送往光復災區，協助居民恢復基本的通訊聯繫，今日再次宣布將在明（10月1日）緊急啟動「安心即時通」援助專案，提供災民愛心手機，確保災民能與家人報平安、接收重要資訊。

神腦說明，明日上午10時，符合資格的花蓮縣光復鄉民可憑身份證（戶籍地需在光復鄉）、災損手機1台，在台灣基督長老教會馬太鞍教會經檢測受損手機確認無法使用後，即可免費換取iPhone 13神選整新機或Android新機1台，以利光復鄉民生活日常聯繫所需與災後相關重要資訊接收。

請繼續往下閱讀...

神腦表示，本次援助採限量換發，依完成資格審核之先後順序提供，兌換完活動即截止。

神腦科技文教基金會表示，這次援助行動以恢復通訊、並維持鄉民日常聯繫為核心，透過可即刻投入日常使用的手機，支持受災居民重建生活秩序所需。

神腦基金會亦感謝在地團體與志工協助，將依現場狀況機動調整服務動線，務求讓迫切需要恢復通訊的民眾快速獲得協助。

神腦同時也投入資源並表示，期望透過物資捐助、免費手機/平板檢測、手機維修服務優惠、手機購機優惠、民生家電及配件優惠等一系列實際行動，為災區民眾建構全方位關懷資源，齊心守護花蓮災區民眾，同時提醒有需求的民眾可洽神腦客服中心（0800-050-868）或花蓮地區中華電信／神腦門市，就能獲得即時協助。

