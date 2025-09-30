富邦證券輔導金色三麥 明日起受理競價拍賣

金色三麥日前舉辦上櫃前業績發表會，創辦人葉榮發（右5）、董事長葉冠廷（左5）及富邦投顧董事長陳奕光（左3），於會中合影。（富邦證券提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦證券輔導的金色三麥（7757）餐飲公司，明（1日）起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣90.18元，自10月1日起競價拍賣至10月3日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於10月7日開始公開申購。

金色三麥以「餐酒雙引擎」為核心策略，結合精釀啤酒與特色餐點，成功打造具辨識度的品牌形象，並在市場中建立獨特的餐酒文化。公司透過多角化經營模式與空間設計，強化消費體驗，進一步提升品牌價值。該策略不僅提升消費黏著度，也有效推升營運效率與獲利表現。

自2022年起，金色三麥近3年營業收入分別為14.98億、19.47億、22.04億，年複合成長率達21.19%；稅後淨利分別為1.22億元、2.31億元、2.21億元；每股盈餘分別為5.62元、10.54元、10.01元，展現穩健的獲利能力。公司也透過食材比價、集中採購與製程控管，有效掌控成本，使毛利率連續3年維持在5成以上，分別為54.88%、56.18%、55.27%。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，隨著市場回暖與內需動能持續增強，餐酒消費穩步成長。金色三麥旗下有8個品牌，包含微兜、SPORTS NATION等，全台餐廳門市共41家。公司目前亦設有兩座自營啤酒廠，具備穩定的精釀啤酒製造能力，並設有專業研發團隊，能快速開發創新口味，提升產品反應速度與市場競爭力。

展望未來，富邦證券表示，金色三麥將持續推進多元品牌布局，結合產品研發、供應鏈整合與品質管理，推進展店計畫。公司也將透過多元通路提升營運效率，進一步優化毛利結構與獲利體質，營運前景可期。

