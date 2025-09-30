永擎下半年營運續旺 看好2026年中性偏上

永擎指出，目前AI伺服器已經成為公司主要成長引擎，帶動下半年到明年第一季營運延續升溫。（永擎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡大廠華擎（3515）旗下興櫃伺服器廠永擎（7711）管理層今日在法說會表示，目前AI伺服器已經成為公司主要成長引擎，帶動下半年到明年第一季營運延續升溫。產品線由主機板擴大到整機系統，涵蓋從1U與2U通用伺服器到機櫃式解決方案，並同步切入以RTX Pro 6000為核心的推論型應用，對於2026年業務發展，管理層看好「中性偏上」。

永擎指出，公司現階段並不設置自有工廠，全面採取委外生產策略，台灣為主要組裝與出貨地，另布局中國與越南產線，並預先完成美國組裝備案，以因應關稅與在地化需求。今年上半年營收109億元，已超過去年全年88億元，且連續6季成長，2024年每股盈餘（EPS）為8.36元，2025年上半年為6.63元。

永擎客戶結構以全球AI新創為主，約占整體80%，若以地區劃分，美洲客戶約占總營業額的12%，主要包括美國科技公司、CDN與雲端客戶，歐洲客戶則為雲端服務商，亞太則以系統整合商與品牌客戶為主。公司由自有品牌主機板出發，逐步延伸至整機系統與客製化方案。目前AI伺服器已涵蓋B200與B300等機種，並持續量產出貨。

觀察永擎2025年上半年產品組合，AI相關約占80%，通用主機板與通用系統各約10%。技術策略聚焦專用硬體的導入與平台多元化，持續推動第五代PCIe更迭至第六代，並同步布局NVLink、UALink等高速互連。此外，營運團隊也專注於高功耗散熱解決方案，由氣冷逐步過渡至液冷與浸沒式，而在高速互連與儲存架構方面，旗下產品已採用E1.S、E3.S規格，並導入先進記憶體與連接技術。

為應對企業對於人工智慧的推論需求，永擎在輝達（NVIDIA）RTX Pro 6000伺服器方面的業務，自今年第三季起已接獲小量訂單與概念驗證專案，預期最快在明年第二季開始貢獻營收。先前整機組裝一度吃緊，已透過補充人力改善。若美國客戶要求在地化供應，公司已完成美國組裝備案，可視需求切換。商業模式以「出貨前收足款項」為常態，僅針對單一客戶在可控金額範圍內提供帳期，以降低風險。

永擎指出，公司經費集中於研發與測試設備、量測能力與水冷實驗室，2025與2026年資本支出合計約1至2億元。目前主機板與通用伺服器的能見度約6個月，AI伺服器能見度約3個月，第三季已經見到通用伺服器訂單回流，動能可望延續至第四季與明年第一季。供應端仍以GPU料況最為關鍵，B200與B300交期較原先預期延後約2至4週，部分高速網路卡亦偏緊，管理階層預期第四季能逐步改善。

管理層認為，以各項產品毛利率高低來看，主機板優於通用伺服器系統，而通用系統又優於AI系統。公司將持續運用自然避險手段以降低匯率波動，並透過模組化設計與完整的量產驗證流程，提升開發效率與品質，以緩解多平台產品的投入與毛利壓力。

