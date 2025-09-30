鏟子超人最佳後援 國光生技捐助5千劑破傷風疫苗

國光生技今日急送五千劑破傷風疫苗到花蓮。（國光生技提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國光生技（4142）今日宣布，為支援花蓮光復鄉災區需求，與疾管署、花蓮縣衛生局聯絡，今日急送五千劑破傷風疫苗到花蓮，為災民及全台湧入救災的鏟子超人們提供外傷後必打的破傷風疫苗，避免遭污泥中的異物刺傷造成感染，一同支援花蓮災區重建家園。

國光生技表示，近日花蓮光復鄉災區正極力清淤，災民以及來自台灣各地志工為協助清理家園，遭厚泥中暗藏的鐵釘、玻璃碎片、鐵片、樹枝等物刺傷，雖穿著厚底雨鞋，仍有不少人被刺到腳底受傷、鮮血直流，災區外傷傷患逐步增加。根據花蓮慈濟醫院的統計，9月24至28日已經診治502名外傷傷患，破傷風疫苗是目前災區急需的醫藥資源。

國光生技與旗下安特羅生技在第一時間主動接洽疾管署及花蓮縣衛生局，除了配合衛福部流感疫苗花蓮災區優先接種的政策外，也主動表達捐贈破傷風疫苗意願，衛生局表示破傷風疫苗為災民及時所需的醫療物資，國光及安特羅已依災區需求，緊急配送流感疫苗並追加捐贈五千劑破傷風疫苗今日送達，全力支援災區。若後續災區還有其他疫苗需求，將全力捐助，善盡國產疫苗廠的社會責任。

國光生技指出，國光破傷風類毒素是唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年至少可穩定供應一百萬劑，滿足疫苗自給自足的目標。

