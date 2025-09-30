外媒評台積電8大優勢 三星砍價3折搶單也無法匹敵

三星押注於更低的價格來吸引更多業務，同時，台積電則享有既有的良好聲譽，即使價格高昂，也能留住客戶。（路透合成照）

〔財經頻道／綜合報導〕日前傳出三星在與台積電的競爭中，採取大膽舉措，將其2奈米晶圓的價格降至每片2萬美元，這比台積電預計在其2奈米製程投產時每片3萬美元的價格便宜了約三分之一。對此，外媒guru3d週三（30日）分析報導，台積電擁有優質定價、良好信譽、晶圓廠利用率高、量產時間已排定、許多大廠的需求將超過產能、已驗證的產量、強大的生態系統，以及已建立客戶的信任等強大優勢，這些都是三星無法匹敵的。

對三星來說，2奈米的定價是為了確保其在韓國和美國先進晶圓廠投入的數十億美元開始獲得回報，提供更低的晶圓價格是吸引更多訂單的一種方式。但是目前，其中一些工廠尚未滿載運轉。

三星的定價策略並不令人意外。該公司經常依靠競爭性定價來挑戰台積電的主導地位，而此次33%的折扣正符合這項策略。真正的問題是，僅靠降低成本是否足以改變產業忠誠度。對大客戶來說，每片晶圓節省1萬美元意義重大，但如果良率較低，整體成本效益可能會迅速縮水。

此外，三星2奈米預計產量尚未正式確認，試運行也正在進行中，目前晶圓廠利用率不足，僅採用填補產能的策略，主要客戶僅只於特斯拉，不像台積電有輝達、超微、高通、蘋果等固定大客戶。

台積電並未顯示出放緩的跡象，輝達和超微等客戶已經對其2奈米製程進行了排隊。量產計劃於2025年第4季進行，儘管價格高達3萬美元，但許多設計公司仍選擇與台積電合作，因為它在良率和可靠性方面擁有良好的記錄。對於製造關鍵GPU和處理器的客戶來說，一致性通常比省錢更重要。

三星押注於更低的價格來吸引更多業務，同時，台積電則享有既有的良好聲譽，即使價格高昂，也能留住客戶。這場競爭的結果可能決定誰將在2025年以後引領代工市場。

