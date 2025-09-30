永豐主辦首宗離岸工程船46億元聯貸案

永豐銀行統籌主辦旗下首宗離岸風電工程船聯貸案今（30）日簽約，推動永續能源發展。（圖為永豐銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行今（30）日統籌主辦旗下首宗離岸風電工程船聯貸案，攜手東方風能簽署46億元聯貸並擔任額度、金流及擔保品管理行。永豐銀行強調，響應政府2026年達到再生能源發電占比20%目標，積極推動永續能源發展。

根據統計，台灣去（2024）年離岸風電總建置量躍居全球第5名，至今（2025）年5月已安裝超過400座離岸風力機、累計併網達374座，總併網量預計明（2026）年達5.3 GW（Gigawatt；百萬瓩）。

對此，永豐銀行表示，將協助東方風能建造2艘離岸風電工程船舶，此案亦打造全新離岸工程船（OSCV），可跨足產業有離岸風電產業、油氣田工程及電纜鋪設等海事工程。

永豐銀行病指出，建造OSCV及維運支援船（SOV）有助提升風機運維效率，推進離岸風電發展，同時滿足國際市場對多功能平台船的需求。

其中，東方風能專注於離岸海事工程解決方案、離岸風場建造及多元化船舶經營，提供初期風場開發探勘、施工與後續長期運維等服務。

永豐銀行強調，秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景，永豐銀行持續領先業界布局綠色金融服務，包括投入太陽光電綠能，並跨足陸域風電、地熱、小水力及儲能等新興能源領域並積極推展永續連結貸款服務。

此外，永豐銀行的綠色金融服務，獲得肯定，包括贏得《FinanceAsia Awards 2025》連續2年頒發「台灣最佳永續銀行」，以及獲得《亞洲銀行及財經雜誌（Asian Banking & Finance）》「臺灣最佳年度本國綠色金融銀行」等。

