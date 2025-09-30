2024年DRAM模組廠總營收成長7％ 金士頓年增3％、威剛年增20％

2024年DRAM模組廠總營收成長7%。（示意圖，路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）統計，近年來隨著下游消費市場庫存去化告一段落，加上DRAM原廠以生產AI相關的HBM及server DDR5產品，造成其他DRAM產品供給吃緊，推升整體DRAM價格進入漲勢，進一步刺激DRAM模組端積極回補庫存，並加大採購力道。2024年全球DRAM模組市場整體營收達133億美元，年增幅達7%，扭轉2023年衰退28%的頹勢。

TrendForce表示，2024年下半年，需求端的採購力道在DRAM模組價格高漲後浮現疲態，模組廠也無力轉嫁高昂的顆粒成本至模組通路，銷售規模收斂，部分模組廠透過增加成本較低的伺服器拆板顆粒採購比重，藉以提升成本競爭力。

TrendForce指出，2024全年受到市場復甦帶動，各模組廠雨露均霑，普遍繳出年對年成長的表現，不過由於所在市場區塊及經營策略不同，造成各模組廠的營收增幅出現分歧。

從TrendForce統計來看，2024年全球前5大記憶體模組廠占整體營收81%，前8大則囊括整體營收的83%。龍頭廠商Kingston（金士頓）年營收88.58億美元、市占為66%，穩居領先地位，然而營收成長僅3%，幅度落後同業，主要反映2024年下半年消費市場需求轉弱。Kingston持續堅守高端品牌定位，以確保獲利水準為優先的策略方向。

各模組廠爆發性成長多來自新業務。威剛科技（ADATA）利用在2023年第2季至第3季市場反彈前期儲備的低價庫存，在2024年上半年積極擴大出貨規模，帶動全年營收為6.75億美元、成長20%，排名位居第2。排名第3的Kimtigo（金泰克）持續拓展海內外通路布局，在2023年下半年市場反彈期間積極拓銷，掌握市場復甦契機，2024年營收5.76億美元、成長10%。

十銓（Team Goup）著重電競市場，對北美電商及代理商通路的滲透增加，並擴大承接企業級server DRAM專案，推動營收4.92億美元、大幅成長59%，排名晉升至第4名。博帝科技（Patriot Memory）藉由消費、電競、工控的多元布局，跟隨市場復甦，營收1.85億美元、成長12%，排名第5。

宜鼎（Innodisk）專注工控市場，並積極布局edge AI產品線，透過與NVIDIA平台的配合，擴大對新興市場的滲透，營收規模擴大至1.08億美元，年增10%，排名第6。宇瞻（Apacer）深耕於工控市場，積極透過將製造外包予印度協力夥伴以提升營運彈性，營收規模9200萬美元、年增5%，排名第7。亞奇雷（AGI）甫進駐Amazon日本平台，迅速擴大在零售通路的品牌知名度及銷售規模，以3千萬美元躋身排名第8，營收增幅138%、為前8大業者中最高。

