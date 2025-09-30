提出140億元T17、T18合意解約金 新壽：要對股東負責

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權屬於新光人壽所有，面臨輝達與新壽簽署的初始合作意向書（MOU）今到期，台北市政府、輝達和新壽目前尚未取得共識，解決方案的劇本全部卡關。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權屬於新光人壽所有，面臨輝達與新壽簽署的初始合作意向書（MOU）今到期，台北市政府、輝達和新壽目前尚未取得共識，解決方案全部卡關。新壽高層透露，地上權50年粗估可帶來近200億元的收益，新壽要對股東負責，不然就是背信。後續也傳出新壽開價140億元的合意解約金，但未被北市府接受。

新壽北士科T17、T18基地面積達4公頃，於2021年取得地上權，依據契約，新壽須在2027年2月前取得使用執照方可轉讓；合約設定取得使用執照期限為2022年起5年，得展延2年，也就是2029年前應取得使用執照。

新壽高層指出，北士科粗估投入成本400億元，未來50年租金收入可達600億元，獲益約200億元。在新壽沒有違約情事的前提下，要把地上權還給市府，新壽如何跟股東交代？經營團隊一旦點頭，就是讓公司少了200億元的收入，這是背信、是法律問題。因此，先前北市府傾向解約，新壽都不願鬆口。

有媒體報導，新壽開出50年收益計107億元，加上32億已繳權利金，合計近140億元的「合意解約金」，但北市府僅同意加計權利金約40多億元，雙方認知差距過大。

新壽也提出，輝達跟新壽都私人企業，可採取合議移轉，由輝達提出交易價格，但卻卡在北市府覺得是圖利新壽而不同意；新壽也曾和輝達協調，回到原契約執行，由新壽蓋完建物再移轉給輝達，但輝達反對，希望自行興建，以符合需求。

新壽高層直言，對北市府來說，把輝達留下才是最重要的事，不要因此讓輝達跑到別縣市或國外。

