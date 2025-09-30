房屋稅新制衝擊非自願性無法設籍者 高稅率引發民怨

南市財稅局長李建賢說明房屋稅2.0新制。（擷自南市議會畫面）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕房屋稅2.0新制上路後，台南市議會今針對「房屋稅徵收率修正實施後徵收情形與影響」召開專案報告。會中超過三十位議員連署，建議修改《房屋稅徵收自治條例》，調降非自住房屋稅率，以減輕市民負擔，降低民怨。

財稅局指出，依統計，全市約98.4%的市民（約59.8萬人）持有三戶以下房屋，不受新制影響。然而，仍有約5.2萬戶因單身、就業、就學、農漁保、房屋受災拆遷、家暴防治或身心障礙者車輛減免等因素，無法辦理戶籍登記，導致無法適用1.2%的自住房屋稅率。

請繼續往下閱讀...

財稅局長李建賢坦言，這些情況並非囤房或炒房，卻須負擔非自住起算3.2%的稅率。財稅局已多次向財政部反映，建議取消「自住房屋須設戶籍」的規定，或納入有條件的認定機制，減輕制度衝擊。

李建賢強調，今年是新制首次實施，整體徵收過程大致順利，但的確有許多現象是當初房屋稅條例所未能考慮的情境，將持續爭取中央調整，讓不具投機性質的持有人適用較低房屋稅率。

南市議員蔡育輝表示，過去自住房屋稅率採「每人三戶」計算，改成「家戶歸戶制」後，許多家庭因子女教育、老年安養或同性婚姻等因素，反而面臨更高稅負，修法勢在必行。穎艾達利更直言，「國民不是用來做白老鼠！」公益出租年限與稅率設計存在矛盾。另有議員提醒，偏鄉老屋即使擁有數戶也難以出租，政策應顧及城鄉差異。

經討論，市議會決議認為房屋稅率不宜全國一體適用，應考量各縣市購屋成本與產業結構。並建議檢討「其他非自住住家用」及「起造人待銷售房屋」稅率，針對非自願性無法設籍者卻被課以高稅率的情況，應適度調降。另為鼓勵多屋族出售或出租，也應給予較優惠稅率，納入後續修法研議方向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法