新壽提T17、T18天價解約金？北市府：未收到新壽來文提具體解約條件

台北市副市長李四川表示，市府迄今未收到新壽正式來文提具體解約的條件。（資料照，記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）屬意在台北市北投士林科技園區（北士科）新光人壽（新壽）獲得地上權的T17、T18基地設企業總部，雙方簽署的初始合作意向書（MOU）今（30）日到期，傳出合作方案卡關，新壽也提出以「解約」方式處理土地，開出140億元天價，但市府底線是40億元，民進黨台北市議員洪健益批評，台北市長蔣萬安自我感覺良好，卻對天價解約金束手無策。台北市副市長李四川表示，市府迄今未收到新壽正式來文提具體解約的條件。

有媒體報導指出，新壽已表態希望延長MOU，並提出以「解約」方式處理土地，向北市府開出140億元（50年收益共107億元，加已繳權利金32億）才願意放手；但市府估算頂多退還32億權利金，加計貼補3年合理利潤與已付開發費用約5至8億元，總計約40億元。

洪健益表示，新壽開價140億，市府心裡盤算40億，差了整整一個「台北大巨蛋」。蔣萬安還在自我感覺良好，講得好像「只要我們積極爭取，老友就會留下」。結果對天價解約金束手無策，簡直就是國際級笑話。他認為，這齣戲最後會是大和解，還是「謝謝再聯絡」？台灣半導體地圖可能因此破局，蔣萬安就是歷史罪人。

李四川表示，市府的態度很清楚，一由新壽繼續依地上權合約執行，蓋好後給輝達使用，或與北市府合意解約。不過，迄今未收到新壽正式來文提具體解約的條件。

