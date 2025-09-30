坑殺中國12萬韭菜！妖姬女商捲2300億元比特幣逃英國 傳靠「1招」擺平官員

47歲的中國籍女商人錢志敏（譯音），29日在倫敦南華克皇家法院認罪。（取自倫敦都會區警察局）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場坑殺中國超過12萬名「韭菜」、詐騙金額高達2300億台幣的驚天騙局主嫌，終於在英國認罪。根據《法新社》等外媒報導，47歲的中國籍女商人錢志敏（Zhimin Qian，譯音），29日在倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court），對其主導的大規模比特幣詐騙案俯首認罪。

倫敦都會區警察局（Met Police）在聲明中指出，錢志敏在2014至2017年間，於中國（中華人民共和國）境內策畫了一場大規模的投資詐騙，受害者超過12萬8000人。她隨後將天文數字般的不法所得，全數轉存為比特幣資產。

根據警方調查，錢志敏接著便以化名張雅迪（Yadi Zhang）及偽造文件，潛逃離開中國，並成功入境英國。2018年9月，她開始試圖透過在英國購置房地產的方式，洗白這筆鉅額贓款，最終遭到警方鎖定。

英國警方表示，此案是「英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二」。警方查扣的比特幣資產，目前市值已飆升至約55億英鎊（約新台幣2306億）。由於這些資產被認定為犯罪所得，未來極有可能全數被英國政府沒收。

同夥早已入獄 傳靠美色擺平中國官員

事實上，在這場歷時7年的漫長調查中，錢志敏的一名女性共犯溫健（Jian Wen誒，譯音），已在去年因協助洗錢，遭判刑6年8個月。溫健被查出，曾協助轉移一個內含150枚比特幣的加密貨幣錢包。

據報導，錢志敏在中國被形容為「妖姬」，外界盛傳，她能犯下如此驚天大案，是因其懂得利用「美色與分贓」，成功擺平了應負起監督責任的中國官方單位，從而得以暢行無阻地坑殺百姓。

