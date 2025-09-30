三星智慧戒指驚傳電池膨脹 百萬粉科技網紅手指卡住無法登機

英國科技網紅洛塔所使用的三星智慧戒指電池膨脹，卡在他的手指上無法取下。（圖擷自洛塔X帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕在Youtube擁有163萬名粉絲訂閱的英國科技網紅洛塔（Daniel Rotar），所使用的三星智慧戒指（Galaxy Ring）電池膨脹，卡在他的手指上無法取下，連預定搭乘的航班也因為安全原因拒絕讓他登機。

三星智慧戒指電池膨脹情況（。圖擷自洛塔X帳號）

洛塔29日在X帳號發文，指稱他準備登機時，發現左手食指上的三星智慧戒電池膨脹了起來．完全拿不下來，而且搞得他有點痛，希望網友能幫幫忙。從照片中可以看到，洛塔食指被智慧戒卡得有腫脹。

三星智慧戒被取下後，能明顯看到內部鼓起。（圖擷自洛塔X帳號）

網友看到文章後紛紛提供意見，有人建議洛塔去機場餐廳要奶油，潤滑一下後再嘗試取出，或者用肥皂水也可以，連三星英國分公司X帳號也跑來留言，告知洛塔可聯繫他們解決問題。

三星智慧戒電池膨脹的側面照。（圖擷自洛塔X帳號）

洛塔於30日凌晨在X更新，透露他因為智慧戒電池膨脹的緣故被拒絕登機，而且過夜飯店的錢要自己付。洛塔說，在嘗試拿下戒指的過程中他試過了肥皂水，登機口地勤也給他護手霜，但都沒有用，後來是去醫院靠著冰敷消腫和醫用潤滑劑才取下。

洛塔透露，他從今年1月開始使用這個三星戒指，從未檢查過電池狀況，但他能感到已經出了問題，因為三星智慧戒宣稱續航力將近7天，但他手上的這個近來只能撐1.5天左右。

洛塔表示，並不是只有他遇到三星智慧戒電力迅速耗盡的情況，在Reddit論壇也有不少人反映電池問題，這段經歷讓他直呼以後不會再戴智慧戒指了。

