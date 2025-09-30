自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》健策：MCL商機受矚目 強攻漲停

2025/09/30 11:10

健策漲停。（示意圖，路透）健策漲停。（示意圖，路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期微流道（Microchannel Lid，MCL）散熱商機受矚，散熱模組股王健策（3653）被市場看好是唯一可望受惠的散熱廠商，加上今日外資稱看好MCL明年下半年有望導入應用，健策今日股價開盤即跳空漲停，攻上2410元、上漲215元，成交量逾1300張。近10時50分，漲停委買張數928張。

因AI伺服器熱功耗持續提升，水冷散熱方案加速推進，微流道被看好是下一世代的散熱方案，不過因是在晶片微流道導入冷卻液、牽涉封裝與驗證，因此配合的散熱廠商需與半導體供應鏈相互配合，目前僅健策有相關經驗與產能，因此被看好最有希望受惠MCL商機，帶動股價大漲。

健策今年營運表現不俗，前8月累計營收133.1億元，年增54%，創歷年同期新高。近期健策股價維持高檔震盪，上週五個營業日中外資合計買超健策267張、投信賣超851張、自營商賣超225張，三大法人合計賣超809張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財