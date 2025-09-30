焦點股》健策：MCL商機受矚目 強攻漲停

健策漲停。（示意圖，路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期微流道（Microchannel Lid，MCL）散熱商機受矚，散熱模組股王健策（3653）被市場看好是唯一可望受惠的散熱廠商，加上今日外資稱看好MCL明年下半年有望導入應用，健策今日股價開盤即跳空漲停，攻上2410元、上漲215元，成交量逾1300張。近10時50分，漲停委買張數928張。

因AI伺服器熱功耗持續提升，水冷散熱方案加速推進，微流道被看好是下一世代的散熱方案，不過因是在晶片微流道導入冷卻液、牽涉封裝與驗證，因此配合的散熱廠商需與半導體供應鏈相互配合，目前僅健策有相關經驗與產能，因此被看好最有希望受惠MCL商機，帶動股價大漲。

健策今年營運表現不俗，前8月累計營收133.1億元，年增54%，創歷年同期新高。近期健策股價維持高檔震盪，上週五個營業日中外資合計買超健策267張、投信賣超851張、自營商賣超225張，三大法人合計賣超809張。

