北市都更第8箭首案再招商 資格放寬、整合100％、容獎100％

「內湖康樂街136巷公辦都更案」位於康樂街西側。（台北市都更處提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市都更第8箭海砂屋575專案第1案「內湖康樂街136巷公辦都更案」，經北市府收集住戶等各方意見調整招商條件，今（30）日第2次公開徵求實施者，放寬申請人資格，增加商業類、辦公服務類使用，在整合階段訂有履約保證金退還機制，實施者前期開發零負擔。都市更新處指出，初估可申請容積獎勵達100%，且已獲住戶百分百支持，整合零風險。

「內湖康樂街136巷公辦都更案」位於康樂街西側，面積約1840平方公尺（556.6坪），市府於2024年公告列管為「須拆除重建」的高氯離子混凝土建物，因高氯離子含量高，房屋內部、陽臺、廁所等都有大面積磁磚剝落，地下室結構尤其龜裂嚴重，居民居住安全深受威脅。

市府於2024年3月公告實施「臺北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，推出「列管我就幫！」、「過半即進場！」兩大亮點服務，針對海砂屋重建機制新增「公辦都更」方式，只要是經北市列管須拆除重建的高氯離子混凝土建築物，都更意願整合超過50%，不論基地大小，市府即以專案方式協助儘速重建，列管的33案立即適用。

「內湖康樂街136巷公辦都更案」區位圖。（台北市都更處提供）

「內湖康樂街136巷公辦都更案」成為第一案，今（30）日第2次招商公開徵求實施者，放寬申請人資格門檻，增加商業類（B-4）、辦公服務類（G-3）等建築使用類組的實績認定，在整合階段訂有履約保證金退還機制，實施者前期開發零負擔。

都更處指出，已委託專業技師完成建物結構安全性能初評，實施者可依相關法令政策申請防災型都更獎勵、海砂屋重建容積放寬及其他相關獎勵，初估可申請容積獎勵達100%；同時，為兼顧防災型都更獎勵核給條件及目前工程與物價成本，且在不影響住戶原有權利分配之前提下，本案同步調整共同負擔比率上限為59%，提高整體開發彈性，且已獲住戶百分百支持，整合零風險。

