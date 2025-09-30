焦點股》台玻︰無懼外資大戶賣超 帶量強彈

無懼外資與主力賣超，台玻股價轉強。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股大漲逾300點，玻纖布族群股價再起!無懼上週五外資與主力雙雙賣超，玻璃股台玻（1802）今日股價再度帶量上攻，截至10:07分為止，股價上漲1.3元、暫報27.45元、漲幅達4.97%，成交量超過3.1萬張。

法人表示，台玻因玻纖布題材，股價自20元以下一路向上狂飆，高點來到40.1元，股價翻倍，但高檔下跌後由於套牢人數不少、賣壓可觀，近期多在26-28元附近盤整；今日由於市場看好PCB上游材料需求，出現明顯轉強訊號。

觀察三大法人動態可發現，上週五外資賣超7411張、自營商賣超2612張，三大法人合計賣超逾萬張，主力賣超也高達3.2萬張，賣超券商以群益金鼎、中國信託證、元大為主；法人建議，台玻今日股價轉強，且券資比已降至15%以下，不過，由於籌碼面仍較為凌亂，且上週五外資主力都呈現賣超，投資人若想逢低承接，最好可多留意法人動態。

