Costco動作了！驚見消費者更愛「這類商品」 出手大改節慶陣容

美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，不過Costco今年決定要精簡節慶商品陣容，這是因為有更多消費者專注在必需品上，限制了非必需品的消費。

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，面對全球經濟不確定性，Costco必須重新思考節慶期間的貨架陳列策略。

請繼續往下閱讀...

瓦克里斯上週在Costco第四季財報電話會議中說：「在規劃這個假期商品時，我們的採購員必須仔細評估所有非必需品，包括玩具、裝飾品以及各類節慶用品」、「我們確實把整個類別大幅精簡，也縮減了許多傳統的季節性商品區域。」

Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，消費者「在非必需品上的消費依然非常謹慎」。他補充說：「最好的例子就是我們的熱狗套餐、烤雞以及科克蘭（Kirkland Signature）衛生紙。」

瓦克里斯表示，Costco的商品調整，為一些平時不會在假期期間上架的商品，騰出了貨架空間，特別是高單價商品，例如家具、三溫暖設備以及後院棚屋。他說：「我仍然認為這將是一個非常令人期待的假期季節，還有一些我們過去幾年沒有販售過的新商品。」

此外，為減輕關稅對業務的影響，Costco正尋求在商品銷售國當地，採購更多科克蘭商品。瓦克里斯認為，此舉有助於降低成本，也減少將商品運送至全球的碳排放。

整體而言，米勒奇普表示，他對公司在不將大部分額外成本轉嫁給消費者的情況下，成功緩解關稅影響感到滿意。他說：「我們基本上已經實施了所需策略，以應對當前的挑戰。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法