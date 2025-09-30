自由電子報
焦點股》期元大S&P原油反1︰國際油價重摔 爆量上漲

2025/09/30 09:58

〔記者張慧雯／台北報導〕近期國際油價受到烏俄戰火延燒上週大漲3%，昨日則因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）宣布增產重摔3%，期元大S&P原油反1ETF（00673R）今日開盤股價立刻放量上攻，最高來到6.64元，截至9:37分為止，股價上漲0.17元、暫報6.62元、漲幅2.64%，成交量超過2.7萬張。

法人分析，上週國際油價因烏克蘭近期持續襲擊俄羅斯相關能源設施，迫使俄羅斯實施部分柴油出口禁令並延長現有的汽油出口禁令，加上部分西方國家承認巴勒斯坦國，使緊張情緒加劇，以及聯合國可能因伊朗的鈾濃縮事件而再次實施相關制裁，伊朗目前是OPEC+第三大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯與伊拉克，相關制裁帶動原油價格上漲。

不過，國際能源總署（IEA）月報指出，今年原油供應速度將加快，明年的供應過剩現象將進一步擴大，再加上OPEC+計劃11月再次增產石油，且伊拉克庫德地區恢復通過土耳其出口石油，國際油價又再度重挫。

法人分析，國際油價易受到政治與地緣關係劇烈變動，投資人進場前宜先做好風險控管。

