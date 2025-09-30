焦點股》廣達：AI業績貢獻提升 攻8個月新高

廣達目前持續擴充海外產能，瞄準美國、墨西哥等地推進新廠建設，目標提升供應鏈韌性。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠廣達（2382）受惠於人工智慧產業需求強勁成長，今年伺服器產品貢獻的營收占比可望提升至7成以上，其中AI機種佔比將達50%，成為該公司最主要的營運動能，全年AI業績可望維持三位數年增，激勵廣達今日股價帶量走揚，早盤高點站上298元，創8個多月新高，截止上午9時28分股價暫報294元，漲幅3.16%，成交量2萬張。

廣達目前持續擴充海外產能，瞄準美國、墨西哥等地推進新廠建設，目標提升供應鏈韌性，以應對快速增長的AI伺服器需求。管理層看好輝達GB300伺服器下半年的出貨表現，隨著新客戶加入，以及相繼啟用的新增產線，整體營收規模可望進一步擴大。

法人認為，廣達透過自動化生產及成本優化策略，有助於抵銷匯率和市場波動影響。預估今年營收可達2.09兆元，年增48%，2026年總營收更將上看2.56兆元，毛利率與營益率也將同步穩定增長，有望持續鞏固全球AI市場領先地位，營運動能穩步向上。

