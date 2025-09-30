49歲男存1600萬提早退休 卻因「母親1通電話」被迫重回職場

1名不到50歲科技業存夠錢提早退休，結果母親突發疾病的一通電話，讓他再次回到職場。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往財務自由，實現「FIRE」（財務自由、提早退休）夢想。1名不到50歲科技業上班族因存夠8000萬日圓（約新台幣1600萬元），決定提早退休，結果母親突發疾病的一通電話，讓他不得不結束退休生活，再次回到職場。

日媒報導，現年49歲的鈴木拓也（化名）畢業後進入IT企業工作，30多歲便升任管理職，薪水優渥，但是日夜加班讓他決定要提早退休，因此開始徹底控管支出與資產運用，只去最低限度聚餐，午餐自己帶便當，薪水的一半以上都投入各種投資，包括股票、基金、不動產等。

請繼續往下閱讀...

鈴木拓也以FIRE常用的「4%法則」推算，設定目標資產8000萬日圓（約新台幣1645萬元）。他在47歲時達成目標，當配息與租金收入足以支撐生活時，他毅然辭職。

離開職場後他體驗到不同的生活，例如不必趕時間，想幾點起床就幾點，上午去健身房，下午沉浸在程式設計與閱讀，偶爾展開數週的國內旅行。

這份悠閒讓他人生規劃看似完美，但卻在1通電話中戛然而止。49歲的某天，鈴木拓也接到74歲母親鄰居的來電，告知母親倒下緊急送醫，鈴木拓也趕到醫院後，醫師診斷為腦梗塞，雖然救回一命，但右半身留下後遺症。

醫師直言，母親已無法獨居，但她的年金僅每月14萬日圓（約新台幣2.8萬元），鈴木拓也起初以為在這範圍內找個平價得養老機構即可，但因母親的麻痺失能，還是需要能提供周全照護的機構，這類設施的月費少說25萬日圓（約新台幣5.1萬元）以上，還有入住1次性費用、醫療開銷與雜支，光靠母親的年金根本不足。

鈴木拓也只能補貼差額，入住1次性費用動輒數十萬至數百萬日圓，每月額外支出至少10萬日圓（約新台幣2萬元），這迫使他動用原本用來支撐退休生活的8000萬日圓資產，甚至被逼得兩年內重返職場。

鈴木拓也感嘆自己並沒有奢侈，只是想平靜過日子，沒想到計畫趕不上變化，父母的照護這類時機與金額皆難以預測的負擔，隨時可能打亂計畫。

雖然FIRE是許多人嚮往的生活，但它也伴隨著殘酷的現實。報導建議，1份人生規劃只有在不僅考慮到自己的生活開支，還應考慮到家庭可能面臨的風險，才算有效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法