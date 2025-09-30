焦點股》聯發科：3大利空 外資2度下修目標價

聯發科遭外資下修目標價。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）近期股價表現疲弱，向來最挺聯發科的美系外資短短一週內二度下修聯發科目標價，美系外資出具最新報告指出，中國低階5G市場競爭加劇，使得聯發科價格壓力增加，同時台積電（2330）3奈米漲價帶來雙重壓力，此外，原本聯發科搶下Meta的AI ASIC專案機率降低至50%以下，將聯發科目標價從1588元降至1388元，維持中立評等。

今日早盤台股大幅反彈，聯發科逆勢翻黑，隨後出現低接買盤，截至9:27分左右，聯發科股價小漲0.76%，暫報1320元，成交量逾2603張。

美系外資指出，除了面臨美系競爭對手的價格挑戰外，主要中國手機品牌小米已開始在旗下RedMi系列中採用當地晶片廠紫光展銳所推出的低階5G晶片T8300，T8300採用台積電6奈米製程，並搭載Arm架構CPU，規格與聯發科的天璣6400相近，顯示低階5G SoC市場價格競爭恐在2026年持續升溫，該情況與三年前的低階5G晶片價格戰頗為相似。

美系外資認為，台積電3奈米晶圓代工價格上漲，將對聯發科構成雙重打擊。由於AI半導體客戶（如Nvidia Rubin晶片）大量採用3奈米製程，預期2026年台積電3奈米產能將出現短缺，台積電至少需在2026年調漲3奈米晶圓價格5%。在此背景下，進一步下修聯發科的毛利率預測，預估2026年為45.8%，2027年降至44.6%。

至於聯發科爭取Meta專案的勝出機率已由原先50:50降至50%以下，主因為博通（Broadcom）技術實力雄厚，且Marvell採取激進的價格策略，若聯發科能在未來1至2個月內成功取得此案，股價有望上漲10%至15%，反之，若未能勝出，股價恐面臨壓力。此外，聯發科預計10月將完成3奈米TPU流片，仍維持2026年TPU營收貢獻6億美元的假設，低於公司設定的10億美元目標。

