焦點股》緯創：AI營收動能強 股價衝高

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠緯創（3231）受惠於AI伺服器需求持續攀升，今年相關業務已成為營收主力，佔比高達七成，帶動市場對於中長期營運展望保持樂觀看法，激勵買盤積極進場佈局，緯創今日股價跳空開高，上午9時8分亮起紅燈，暫報漲停價140.5元，站上2年新高，成交量5萬9783張，漲停價委買張數超過3萬張。

隨著AI系統組裝品質提升及匯率衝擊減弱，緯創看好下半年至第四季營運動能可望增強。法人預估，由於今年9月開始，緯創GB300 AI伺服器加速放量出貨，今年營收有望上看2.02兆元，並在2026年進一步成長至2.63兆元，每股稅後盈餘不排除連續兩年刷新紀錄。

緯創目前積極擴充產能，布局台灣、墨西哥及美國，以因應新型AI伺服器需求，擴大承接新客戶的下單能量。法人看好緯創明年出貨量可望顯著成長，進一步推升市佔率與獲利能力。儘管仍需關注產品轉型、匯率波動等因素帶來的挑戰，但在AI技術普及趨勢下，該公司長期成長動能明確。

