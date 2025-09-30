國際油價崩了！2大原因恐「供應過剩」 市場嚇壞

國際油價週一（29日）收盤下跌3%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（29日）收盤下跌3%，原因是OPEC+計劃11月再次增產，以及伊拉克庫德自治區透過土耳其恢復原油出口，提升了全球供給前景。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌2.27美元，跌幅3.45%，收於每桶63.45美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨下跌2.16美元，跌幅3.1%，報每桶67.97美元。

3位消息人士表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將於週日（10月5日）召開會議，預料將確認11月至少每日增產13.7萬桶，以搶佔市場份額。OPEC+目前實際產量比目標少近50萬桶/日。

Rystad Energy首席經濟學家加林貝爾蒂（Claudio Galimberti）表示：「隨著OPEC+轉向爭取市場份額，基本面顯得較為疲軟，供應過剩的擔憂普遍存在。」

伊拉克石油部表示，庫德自治區北部的原油週六（27日）重新經由管線輸往土耳其，是2年半來的首次。2位業界消息人士告訴路透，庫德自治區輸往土耳其傑伊漢港（Ceyhan port ）的原油流量，已達每日15萬至16萬桶，最終預計可恢復至每日23萬桶輸往國際市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法